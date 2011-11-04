Глава Представительства ЕС просится к Шустеру

Руководитель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА просит ведущего ток-шоу Шустер Live Савика ШУСТЕРА пригласить его на программу для представления позиции ЕС относительно отношений с Украиной.

Об этом идет речь в письме Ж.ТЕЙШЕЙРЫ к С.ШУСТЕРУ, тестом которых располагает УНИАН.

Глава Представительства ЕС выразил удивление по поводу того, что позиция Европейского Союза в дискуссиях на программе С.ШУСТЕРА не была презентована соответствующим легитимным представителем ЕС. Таким образом, отмечает Ж.ТЕЙШЕЙРА, в студии не было ни одного человека, который мог бы компетентно разъяснить позицию ЕС. По его словам, в результате, в дебатах не хватало одной из сторон-участниц, и таким образом они были неполными, а зрители были лишены возможности непосредственно услышать позицию ЕС.

“Я готов, и с удовольствием приму участие в подобной программе, чтобы представить точку зрения ЕС в вопросе взаимоотношений с Украиной. Я считаю, это, главным образом, было бы полезно для вашей аудитории, граждан Украины, для того, чтобы они были лучше информированы по этой важной для их будущего теме”, - отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Руководитель Представительства ЕС в Украине также напомнил, что 14 октября его приглашали на ток-шоу, но в последнюю минуту приглашение было отозвано.