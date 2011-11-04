Ефремов называет поведение оппозиции демаршем

Фракция Партии регионов критикует оппозицию за блокирование работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил лидер фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

«Совершенно не понятен очередной демарш фракции БЮТ по блокированию трибуны ВР», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ напомнил, что именно по требованию фракции «БЮТ--Батьківщина» сегодня было запланировано рассмотрение законопроекта о декриминализации статей Уголовного кодекса. «Но когда они заблокировали трибуну с требованием не рассматривать данный закон, так это не понятно», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос, когда все-таки будет принят соответствующий закон в целом, лидер фракции ПР заметил, что его фракция определилась с голосованием по данному документу и готова его поддерживать в том варианте, который предложил Президент Украины к первому чтению. Что же касается статьи 365 Уголовного кодекса, то, по словам А.ЕФРЕМОВА, фракция ПР не будет голосовать за отмену статьи только из-за одного человека. «Мы считаем, что это не правильно, потому что законодательство формируется не по отношению к кому-то», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали трибуну и президиум парламента.

Оппозиция требовала не рассматривать законопроект относительно декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, поскольку большинство не намерено голосовать за поправки, предложенные оппозицией. В частности, фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, которые касаются декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы не хотим, чтобы данный закон вносился в зал, если мы понимаем, что под него нет голосов», - сказал, в частности, заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей СОБОЛЕВ, комментируя блокирование оппозицией работы ВР.

По словам С.СОБОЛЕВА, таким образом закон будет считаться отклоненным и уже на этой сессии парламент не будет иметь права вернуться к его рассмотрению.

После консультаций лидеров фракций Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил, что рассмотрение законопроекта о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса Украины перенесено на следующую пленарную неделю.