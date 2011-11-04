Мельниченко: в Украине есть аналог белорусских «эскадронов смерти»

Экс-майор Управления Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО утвеждает, что в Украине действует «мощная спецслужба, занимающаяся политическими убийствами».

Об этом он сказал в интервью газете «Сегодня»(№247 от 4.11.2011г.).

«В Украине действует очень мощная, хорошо законспирированная и неплохо оснащенная нелегитимная спецслужба, которая занимается политическими убийствами. Некий аналог небезызвестных «орлов Кравченко» и белорусских «эскадронов смерти». Позиции этой спецслужбы усиливаются. Одной из ее задач было мое уничтожение», - сказал, в частности, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом, по его словам, в группу «входят бывшие и нынешние сотрудники СБУ, военной контрразведки, милиции, прокуратуры. А действуют они в интересах крупных олигархов».

Отвечая на вопрос: «Какой ваш прогноз насчет себя?», Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сказал: «Мне реально страшно. Все, что происходит последние десять лет, не поддается никакому объяснению. Ни с делом Гонгадзе, ни с делом КУЧМЫ, ни с моими делами. Меня хотят убить, чтобы я умолк, как Кравченко - раз и навсегда… Чтобы не дал больше показаний, не дал пленок».

Но, по словам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, «кроме меня и моих записей, есть и другие доказательства. Я не могу о них говорить - расценят как разглашение данных досудебного следствия». При этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что «цель «спецслужбы» - не только убрать меня. Еще одна задача - подставить ЯНУКОВИЧА. Идет спецоперация по его дискредитации и в итоге - отстранения от власти. Он слишком многим из бывших перешел дорогу, и те этого не простят. В орбиту спецоперации вовлечены серьезные силы как извне, так и внутри Украины. Все очень серьезно».

***УНИАН пока не смог получить комментарии пресс-служб силовых структур, названных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.