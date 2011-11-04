Могилев говорит, что нового Довбуша стоит остерегаться богатым бютовцам

Сегодня во время Часа вопросов к правительству в парламенте А.МОГИЛЁВА, кроме прочего, расспрашивали о якобы массовой закупке украинцами оружия.

В ответ на вопрос народного депутата Дмитрия ШЛЕМКО (фракция "БЮТ-Батьківщина"), не обнаружила ли милиция после заявления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о подготовке вооруженного восстания «в Карпатах какого-то новейшего Довбуша, который хочет отнимать награбленное у богатых и делиться с бедными», министр внутренних дел сказал: «Богатых в вашей фракции нет? По-видимому, у этих богатых и будут забирать их имущество».