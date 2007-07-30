У НУ-НС уже есть кандидат на мэра Киева
18:05, 30 июля 2007Политика
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Катеринчук назвал фамилию
|Николай Катеринчук
По его словам, внеочередной задачей для "Нашей Украины - Народной самообороны" является победа на выборах 30 сентября, создание демократической коалиции и формирование демократического правительства. “Лишь получив большинство в парламенте, мы сможем принять постановление о перевыборах столичного мэра и Киевсовета”, - добавил он.
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