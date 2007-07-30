У НУ-НС уже есть кандидат на мэра Киева

“Я считаю, “Наша Украина - Народная самооборона” может выдвинуть кандидатуру Юрия Луценко на должность мэра Киева. Однако этот вопрос будет рассматриваться Блоком уже после перевыборов. Мы должны прежде всего говорить не о смене лидера столицы, а о смену власти в целом”, - сказал во время пресс-конференции руководитель киевского Штаба Николай Катеринчук. Об этом сообщает Официальный сайт объединения демократических сил

По его словам, внеочередной задачей для "Нашей Украины - Народной самообороны" является победа на выборах 30 сентября, создание демократической коалиции и формирование демократического правительства. “Лишь получив большинство в парламенте, мы сможем принять постановление о перевыборах столичного мэра и Киевсовета”, - добавил он.