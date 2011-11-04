Могилев советует нардепам идти к Пшонке, если им не нравится милиция

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что оценку действиям милиции в ходе рассмотрения в Печерском районном суде Киева дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО должна давать исключительно прокуратура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутатов от оппозиции о том, что руководство МВД до сих пор не дало оценку действиям работников милиции, которые применяли силу к народным депутатам и журналистам в Печерском райсуде.

«Оценку им может давать только прокуратура», - сказал А.МОГИЛЁВ. Он отметил, что если депутаты считают, что сотрудники милиции действовали незаконно, то они должны обратиться в прокуратуру.

«Обращаться к нам с этим вопросом не совсем корректно согласно действующему законодательству», - сказал руководитель МВД.