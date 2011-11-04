Томенко говорит, что народ провоцируют брать вилы и идти на власть

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что власть сознательно или несознательно создает в Украине охлократический политический режим.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом политик сказал в эфире «5 канала».

По мнению вице-спикера, то, что власть не способна работать инструментами, присущими демократии, стало вполне очевидно. Он подчеркнул, что это подтверждает и принятие закона о Налоговом кодексе, и процесс принятия закона о льготах и земельной реформе.

Политик подчеркнул, что власть не может работать с общественными организациями, профсоюзами, экспертной средой, оппозицией. Он назвал очевидным, что многие представители власти считают, что они способны контролировать и манипулировать толпой для поддержания своих действий. Однако, напомнил он, как показывает исторический опыт, это обычно плохо заканчивается и для власти, и для страны.

«То, что происходит, – это переход в охлократический режим, когда власть принимает настолько непродуманные, бессмысленные решения, которые объективно провоцируют общество брать вилы и идти на власть», - отметил Н.ТОМЕНКО.

«Приведение общества в готовность использовать толпу, а не гражданское общество, появление провокаторов, то, что сегодня является игрой посредством толпы принимать решения – это самое опасное для страны», - добавил политик.