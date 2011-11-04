«Батькивщина» под СИЗО сегодня будет либо смеяться, либо плакать

Киевская городская партийная организация ВО «Батькивщина» сегодня проведет митинг в поддержку лидера партии, экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО возле Лукьяновского СИЗО (ул. Дегтяревская,13).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парторганизации, митинг состоится по окончании рассмотрения законопроекта о гуманизации некоторых статей Уголовного кодекса в Верховной Раде Украины.

Сегодня депутаты будут рассматривать президентский законопроект о гуманизации некоторых статей УКУ и голосовать за декриминализацию статьи 365, по которой, в частности, осуждена Ю.ТИМОШЕНКО, говорится в сообщении.