Балога говорит, что в марте нужно перейти на «летнее время»

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА выступает за переход Украины на летнее время в марте 2012 года. Об этом он заявил в интервью изданию Weekly.ua.

«По моему личному убеждению, нам нужно быть синхронными с Европой – Украина же идет в Евросоюз. Поэтому, если Европа в последнюю неделю марта пока переводит стрелки часов, то и Украине следует это делать», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что есть ряд аргументов, чтобы отменить перевод часов на летнее время. По его словам, у специалистов достаточно времени для изучения этого вопроса и принятия взвешенного решения. В частности, МЧС вместе с экспертами разработает свои предложения для соответствующего законопроекта.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят в более чем 110 странах мира.

В июне 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени на территории РФ.

Сразу после этого в Украине начали раздаваться предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на «зимнее» и «летнее» время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, потому что такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не отвечает международным правилам исчисления времени и фактически вводит в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, которые действуют в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». В Украине был сохранен переход на зимнее время – 30 октября граждане перевели стрелки часов на час назад.