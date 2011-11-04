Попов пойдет на выборы мэра, потому что очень амбициозный

Председатель Киевской администрации Александр ПОПОВ намерен принять участие в выборах мэра столицы.

Об этом он сказал в эфире телеканала Тві, отвечая на вопросы, как он – чужой для киевлян «регионал» - надеется одержать победу на следующих выборах, сообщает «Украинская правда».

"Прежде всего – это та политика, которую мы проводим. Политика развития Киева. Я думаю, за год мы подтвердили, что мы это можем делать, потому что мы стабилизировали финансово-экономическую ситуацию, решаем проблемы инфраструктуры", - сказал А.ПОПОВ.

Он добавил, что в настоящее время чувствует поддержку столичных жителей.

"Я много общаюсь с людьми, которые проживают в микрорайонах и работают на соответствующих предприятиях, и я чувствую, что с каждым месяцем они все больше и больше доверяют власти. Хотя это проблема, потому что власти зачастую говорили одно, а делали другое", - отметил А.ПОПОВ.

Кроме того, заслужить веру киевлян, по его убеждению, позволят те обязательства, которые власть взяла на себя и обещает выполнить, и план развития Киева, что позволит привлечь "огромные инвестиции".

На уточняющий вопрос, действительно ли он пойдет на выборы, А.ПОПОВ сказал: "Я думаю, что такие обстоятельства мне позволяют быть кандидатом на должность городского головы. Я хотел бы принять участие в реализации такого проекта, потому что мы очень амбициозны".