Яценюк: оружия много не надо, вилы есть в каждом доме

Для борьбы с властью не требуется большое количество оружия.

Такое мнение озвучил депутат от НУНС, лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк в эфире 5 канала, комментируя заявление президента Виктора Януковича о скупке оружия, сообщает "Украинская правда".

"Если они дальше будут издеваться над людьми, то эти люди возьмут их не просто в оборот, они их возьмут на вилы", - заявил политик.

Яценюк рассказал, что акция "Фронта перемен" "Украина без Януковича" уже собрала 550 тысяч подписей по всей Украине.

"Люди перестали бояться власти и борются за себя", - уточнил он.

"Я могу рассказать президенту, кто продает оружие. Можно в Интернет посмотреть: Министерство внутренних дел Украины", - заявил депутат.

"Пусть не беспокоится президент. Пусть не беспокоится премьер и вся власть, что есть оружие. Не такое большое количество оружия нужно. И, в принципе, у каждого украинца это оружие есть: ​​еще вилы есть в каждом порядочном доме", - отметил Яценюк.

Как известно, в среду президент Виктор Янукович заявил о том, что оппоненты власти готовят вооруженные нападения на органы государственного управления.