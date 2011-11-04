Яценюк: оружия много не надо, вилы есть в каждом доме
"Люди перестали бояться власти"
Для борьбы с властью не требуется большое количество оружия.
Такое мнение озвучил депутат от НУНС, лидер партии "Фронт перемен" Арсений Яценюк в эфире 5 канала, комментируя заявление президента Виктора Януковича о скупке оружия, сообщает "Украинская правда".
"Если они дальше будут издеваться над людьми, то эти люди возьмут их не просто в оборот, они их возьмут на вилы", - заявил политик.
Яценюк рассказал, что акция "Фронта перемен" "Украина без Януковича" уже собрала 550 тысяч подписей по всей Украине.
"Люди перестали бояться власти и борются за себя", - уточнил он.
"Я могу рассказать президенту, кто продает оружие. Можно в Интернет посмотреть: Министерство внутренних дел Украины", - заявил депутат.
"Пусть не беспокоится президент. Пусть не беспокоится премьер и вся власть, что есть оружие. Не такое большое количество оружия нужно. И, в принципе, у каждого украинца это оружие есть: еще вилы есть в каждом порядочном доме", - отметил Яценюк.
Как известно, в среду президент Виктор Янукович заявил о том, что оппоненты власти готовят вооруженные нападения на органы государственного управления.