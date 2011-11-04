У Музея народной архитектуры в Киеве отрезали 20 гектаров

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что площадь Музея народной архитектуры и быта Украины Национальной академии наук в Пирогове хотят сократить на 20 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.БРИГИНЦА, по его словам, соответствующий проект решения Киевсовета не поддержала возглавляемая им комиссия.

По информации А.БРИГИНЦА, в проекте, подготовленном в КГГА, речь идет о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства и отвода земельного участка музею, площадью 111,519 га, для размещения экспозиции музея.

Депутат напомнил, что 17 июля 2008 года Киевсовет принял решение «Об оформлении права пользования земельным участком государственному учреждению «Музей народной архитектуры и быта Украины Национальной академии наук Украины» для эксплуатации и обслуживания экспонатов, зданий и сооружений музея в с. Пирогов в Голосеевском районе г. Киева», которым принято решение об оформлении музею участка площадью 131,55 га. Таким образом, принятием нового решения Киевсовета площадь музея будет уменьшена на 20 га.

«Этот проект якобы говорит о выделении земельного участка музею, а в действительности лишает его почти 20 га», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат объяснил позицию комиссии тем, что чиновники КГГА, готовя этот проект, “подменили понятия и скрыли от общественности настоящую цель – перераспределить особо ценные земли в интересах частных застройщиков”.

«Меня удивляет позиция руководства музея, которое согласилось на незаконное уменьшение своей площади. Убежден, что в данном случае речь идет или о незаконном давлении на музей, или о сговоре музейщиков с потенциальными владельцами этих 20 га. Надеюсь, руководство музея проявит принципиальность и станет на защиту своего заведения, не отдав рейдерам ни одного метра заповедных музейных земель», - заявил А.БРИГИНЕЦ.