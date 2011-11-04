В городах Украины требуют отставки Верховной Рады

В Хмельницком около 100 представителей общественных организаций и предпринимателей пикетировали облгосадминистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держали плакаты с надписями: “Никогда, никогда не будет Хмельницкий в рабстве бандитов-палачей!”, “Продажа земли – геноцид украинцев!”, “Как не умер Гаврила, так Пенсионным задавило!” и скандировали в адрес властей: “Ганьба!”.

По словам представителя организации “Никто кроме нас” в Хмельницкой области Валерия КУЛИКОВСКОГО, главные проблемы в государстве – это узурпация власти, несоблюдение прав и конституционных свобод всеми ветвями власти, игнорирование Конституции Украины. Он отметил, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ должен распустить Верховную Раду, поскольку последняя принимает антиконституционные решения.

В принятой на митинге резолюции содержится требование заменить назначение Президентом председателя облгосадминистрации выборностью этой должности; изменить налоговое законодательство в пользу стимулирования развития малого и среднего бизнеса; отменить пенсионную реформу; сделать невозможной куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

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Около 300 участников Форума общественных организаций, в том числе движений «Спільна справа», «Ніхто, крім нас», «Демократичний альянс», «Чорноморське гайдамацьке з’єднання» и других организаций, провели сегодня на площади перед зданием Одесской облгосадминистрации акцию протеста, требуя ухода в отставку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению выступившего перед участниками акции общественного деятеля и адвоката Андрея ПЕРОВА, представители власти в центре и на местах, ведя бездарную антинародную политику, утратили доверие и поддержку.

«Политика нынешней власти преследует цель – превратить граждан Украины в нищих и рабов», - заявил участник акции Вадим ПОЛИШУК, отметив, что «вряд ли стоит удивляться тому, что некоторые участники сегодняшней акции пришли на площадь с вилами и косами. Хватить испытывать терпение людей, мы не верим вам и требуем: депутаты и Президент – в отставку!».

Его поддержал депутат Одесского горсовета Александр ОСТАПЕНКО, подчеркнув, что пришел выразить недоверие Президенту и Верховной Раде «не как депутат, а как обычный гражданин Украины. Эта власть явно антинародная: то, что сейчас творится, это - не народовластие, это путь к авторитаризму. Я против этого».

По его словам, «вертикаль, выстроенная сегодняшней властью, является вертикалью против народа… Президент Виктор ЯНУКОВИЧ через суд присвоил себе «лишние» полномочия и продолжает узурпировать власть. Однако никакие заборы не спасут ни одну, ни другую ветку власти от недовольства людей».

Среди требований, которые участники акции выдвинули властям: досрочное проведение выборов Президента и Верховной Рады и отмена нормативно-правовых актов, которые ограничивают социальные и политические права граждан Украины.

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В Полтаве воины-афганцы и чернобыльцы провели митинг с требованием роспуска Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами Полтавской облгосадминистрации состоялся митинг, в котором приняли участие около 300 человек. Они держали в руках транспарант с надписью: «Хороший чернобылец - мертвый чернобылец» и протестовали против принятия Верховной Радой правительственного законопроекта № 9127 "О гарантиях государства по выполнению судебных решений", которым предусмотрена отмена льгот 16 категориям граждан, и социальной политики властей в целом.

«Народный депутат получает на оздоровление и улучшение жилищных условий от 20 до 200 тыс. грн. На содержание органов власти уходит 12 млн. грн. ежедневно, тогда как к 9 мая участникам войны и боевых действий дают 3 тыс. 750 грн. ежегодно. Это 10 гривен ежедневно. Одна люстра в президентской резиденции Межигорье стоит 50 тыс. грн., а туалет - 350 тыс. И таких резиденций у Президента до десятка, а у президентов Чехии или США - по одной», - заявил представитель организации афганцев Василий КОВАЛЬЧУК.

Вместе с тем, здание ОГА от афганцев и чернобыльцев защитили специальным железным забором. Как сообщил журналистам заместитель начальника городского управления милиции Георгий КАРПИЧЕНКО, забор поставили милиционеры.

«Опыт Киева показал, что может возникнуть неконтролируемая ситуация, это такие меры безопасности. Ведь никаких преград ни для кого не создается. Если кого надо пропустить, то мы пропускаем без проблем. Это обычное страховочное мероприятие. В случае чего, зачем нужны разбитые окна и т.д.», - сказал Г.КАРПИЧЕНКО.

Однако участники митинга высказали возмущение по поводу установления забора. По их словам, потребности в таких мерах безопасности не было.

Председатель общественного совета при Полтавской ОГА Владимир ГОЛУБ пригласил трех представителей митингующих на заседание совета, чтобы совместно обсудить их требования. После переговоров В.ГОЛУБ заявил, что митингующие потребовали отставки Верховной Рады до 5 ноября.

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В Харькове на митинге областного Комитета сопротивления диктатуре около 400 представителей оппозиционных политических сил региона требуют отставки Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и перевыборов в Верховную Раду Украины.

На площади Свободы в 11.00 начался митинг афганских и чернобыльских организаций. В 13.00 к митингующим присоединились партии, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре в Харьковской области, а в 15.30 на площадь вышли представители объединений предпринимателей и общественных организаций.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие держали национальные флаги, флаги с символикой ВО «Батькивщина», ВО «Свобода», партий «Гражданская позиция», «Реформы и порядок», «Общее дело», инициативной группы «Прорвемся», транспаранты с надписями: «Нет – авторитарному режиму!», «Недостойные властные решения принимает власть негодяев», «Кризис у власти, а не у народа», «Красные предатели, синие уголовники – слабая Украина».

По словам председателя областной организации ПРП Ивана ВАРЧЕНКО, планируется, что в митинге, который продлится в течение дня, примут участие до одной тысячи человек.

Он сообщил, что оппозиционные политические силы Харьковской области собирают подписи под требованием отставки Президента и перевыборов в Верховную Раду Украины, а также готовят обращение в Харьковский областной совет с просьбой «поддержать это требование всех прослоек населения». Митингующие скандируют: «Власть вон!», «ЯНУКОВИЧА вон!».