МВД: работники милиции не были настроены на провокации

В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что милиция не провоцировала участников акции протеста «Вперед!» возле Верховной Рады на совершение радикальных действий, в частности, снос металлического ограждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил начальник Департамента охраны общественного порядка МВД Украины Виктор РАТУШНЯК, отвечая на вопрос журналистов.

«Никто из работников милиции не был настроен на провокации. Мы специально отвели их (бойцов спецподразделений – УНИАН) на расстояние от митингующих», - сказал В.РАТУШНЯК.

По его словам, учитывая то, что в КГГА поступило более 30 заявок от разных политических партий и организаций на проведение акций протеста вблизи нескольких зданий органов власти – Верховной Рады, Кабинета министров, Администрации Президента, столичной мэрии и облгосадминистрации – Главным управлением МВД Украины в г. Киеве был подготовлен соответствующий расчет сил для охраны общественного порядка в количестве 1300 работников милиции, созданы группы документирования и следственно-оперативные группы.

Как отметил В.РАТУШНЯК, большинство участников сегодняшних акций вели себя спокойно, однако среди них были радикально настроенные лица – около 200-250, которые, поддавшись на провокационные призывы, снесли забор и ворвались на площадь возле Верховной Рады.

По словам В.РАТУШНЯКА, учитывая, что недавно участники акции протеста повредили двери и окна в здании Верховной Рады, а также учитывая угрозу здоровью работников милиции, было принято решение об «удалении граждан за территорию площади, где был забор».

При этом В.РАТУШНЯК отметил, что 3 ноября в 14 регионах Украины состоялось 18 массовых мероприятий. В частности, по его словам, в Ровенской области в таких мероприятиях приняли участие 9 человек, в Черновицкой – 20, в Донецке – 1100, в Киеве – около 2000.

«В основном в мероприятиях на территории Украины нарушений общественного порядка не допущено, за исключением, как всегда, Киева», - сказал В.РАТУШНЯК.