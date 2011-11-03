Регионал уверяет, что вброс бюллетеней пачками - это «практика»

Во фракциях Верховной Рады существует практика, когда депутаты сдают свои бюллетени главе фракции, а не бросают прямо в урну.

Об этом заявил депутат от Партии регионов Юрий Болдырев в эфире телеканала ТВі, комментируя голосование за назначение Александра Пасенюка на должность судьи Конституционного Суда.

"Я голосовал в числе последних. К тому моменту как я голосовал никаких заявлений относительно нелегитимности, не было", - отметил депутат.

"То, что оппозиция будет использовать любой повод для того, чтобы заявить о нелегитимности голосования, ну этого следовало ожидать", - добавил он.

"Пусть те, кто говорит о нелегитимности голосования доказывает, что это было так", - уточнил Болдырев.

"Вы неправильно понимаете, есть практика, когда депутаты сдают бюллетени. Депутат поставил галочку, сдал бюллетень командиру своей фракции. Это родилось не сегодня", - заявил депутат.

Как известно, депутат от БЮТ Юрий Прокопчук заявил о фальсификации виборов судьи.

"Сообщаю о факте фальсификации выборов судьи КС Пасенюка путем вбрасывания 20 бюллетеней народным депутатом Юрием Литвином, которое было зафиксировано заместителем председателя счетной комиссии и мной лично, а также всеми журналистами, в том числе и телевидением", - заявил он.

Украинская правда