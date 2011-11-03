Суд оправдал активистов, пытавшихся поздравить Януковича с Хэллоуином

Печерский районный суд Киева оправдал активистов организации «Коалиция участников Помаранчевой революции», которые в ночь с 31 октября на 1 ноября пытались провести акцию возле Администрации Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КУПР, сегодня в 15.00 в Печерском суде состоялся суд над активистами организации, которые «пытались поздравить Президента Украины с праздником Хэллоуина».

Активисты изготовили головы из ананасов, вставили туда свечи и с транспарантами "Спасибо жителям Донбасса" и "Ешь ананасы, рябчиков жуй - день твой последний приходит, буржуй" хотели пройти на улицу Банковую, но были задержаны подразделением "Беркут" во главе с заместителем начальника Главного управления МВД в г. Киеве и доставлены в Печерский райотдел милиции, где на них составили протокол за нарушение правил проведения митингов и демонстраций.

Сегодня состоялся суд над Сергеем МЕЛЬНИЧЕНКО, известным как организатор Налогового майдана, Вадимом ЛИСОВЫМ и Павлом ЦЕЛОВАЛЬНИКОВЫМ. Судья оправдала участников события, не выявив в их действиях никаких признаков правонарушения.