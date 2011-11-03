Джип протаранил забор «Межигорья», водитель погиб

Вчера вечером, 2 ноября, в Новых Петровцах (Киевская область) произошло ДТП, жертвой которого стал 40-летний водитель джипа. Об этом сообщает "Сегодня".

По данным МВД, около 22:00 в милицию поступило сообщение о том, что водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, не справившись с управлением, врезался в забор предприятия ООО "Танталит", которое является владельцем ряда объектов в резиденции "Межигорье", на территории которой проживает президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщили в милиции, в результате полученных телесных повреждений 40-летний мужчина погиб на месте происшествия.

По данному факту управлением МВД в Киевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.