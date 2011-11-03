Участники акции протеста отправились на Банковую
13:08, 03 ноября 2011Политика
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С Кабмина никто не вышел
Участники акции протеста отправились от Дома правительства к Администрации Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, около 300 человек простояли около 30 минут под Кабинетом министров и, не дождавшись, что кто-нибудь из членов правительства выйдет к ним, на призыв организаторов акции отправились на улицу Банковую к Администрации Президента.
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