Участники акции протеста отправились на Банковую

Участники акции протеста отправились от Дома правительства к Администрации Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 300 человек простояли около 30 минут под Кабинетом министров и, не дождавшись, что кто-нибудь из членов правительства выйдет к ним, на призыв организаторов акции отправились на улицу Банковую к Администрации Президента.