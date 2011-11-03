В Киеве ГАИ «охотится» на участников АвтоМайдана?

Участников АвтоМайдана с флагами «Вперед!» штрафуют работники ГАИ, об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

Напомним, одновременно с митингом протеста под стенами Верховной Рады в Киеве проходит АвтоМайдан, организованный активистами общественных организаций Союз водителей Украины и Союз перевозчиков Украины, которые входят во Всеукраинскую гражданскую акцию «Вперед!». Автоколонна в составе более 50 автомобилей с флагами «Вперед!» курсирует по улице Грушевского, на которой расположены Верховная Рада Украины и Кабинет министров от Европейской площади до станции метро «Арсенальная».

Как сообщил Сергей ОВЧИННИКОВ - глава Союза водителей Украины, утром сотрудники ГАИ пытались воспрепятствовать передвижению автомобилистов и более чем на час задержали начало АвтоМайдана. Они остановили колонну в районе Киево-Печерской Лавры и потребовали убрать символику Всеукраинской гражданской акции «Вперед!». Однако протестующие отказались выполнить эти требования и продолжили движение.

В районе улицы Грушевского сотрудники правоохранительных органов стали останавливать автомобили и составлять административные протоколы с формулировкой «за подачу сигнала в неположенном месте».

«Тактика ГАИ простая – они любым способом пытаются воспрепятствовать движению организованной колонны, разбивают нас на части и запугивают водителей. Но нам удается проезжать с флагами «Вперед!» мимо Верховной Рады и поддерживать митингующих сигналами клаксонов. На несколько минут участникам АвтоМайдана даже удалось блокировать движение по улице Грушевского. Тут же на водителей стали составлять протоколы «за остановку в неположенном месте», которые мы будем опротестовывать в суде», - заявил С.ОВЧИННИКОВ.

По словам организаторов АвтоМайдана, они полностью поддерживают лозунги и требования предпринимателей, собравшихся под стенами Верховной Рады и требующими роспуска парламента.