Участники акции под ВР «уволили» депутатов

Участники акции под Верховной Раду Украины 1 декабря проведут общенациональную забастовку в случае невыполнения их требований.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник штаба Всеукраинской гражданской акции «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ.

Он отметил, что под стенами Верховной Рады сейчас собрались активисты Всеукраинской гражданской акции «Вперед!», представляющие 250 общественных и профсоюзных организаций из всех регионов Украины. Главное требование, которое объединило всех этих людей, – «Долой Верховную Раду!».

По оценкам организаторов акции, по состоянию на 11.00 в мероприятии принимают участие более 3 тыс. человек, но люди из регионов продолжают прибывать.

По словам А.ПАНАЭТОВА, в Украине нет ни одной социальной группы, которую бы устраивала ситуация в стране. «Сегодня под стенами парламента собрались люди дела – делегаты Всеукраинской гражданской акции протеста «Вперед». Мы здесь, чтобы информировать депутатский корпус, правительство и Президента, о том, что чаша нашего терпения переполнена. В годовщину Налогового Майдана дан старт третьему этапу акции «Вперед!» – Осеннему наступлению. Сегодня мы здесь, чтобы вручить депутатам уведомление об увольнении, в связи с несоответствием возложенных на них народом Украины обязанностям и нарушением ими присяги. Народ требует справедливости», – заявил А.ПАНАЭТОВ.

По его словам, участники сегодняшней акции полностью разделяют «справедливое негодование чернобыльцев и афганцев. Мы разделяем недовольство тех, кто через несколько лет будет выходить на пенсию. Мы разделяем негодование медиков и учителей. Эта Верховная Рада уже давно стала филиалом Кабмина. Депутаты большинства и примкнувшие к ним «тушки» – стали кнопкодавами. Поэтому сегодня главное наше требование – самороспуск Верховной Рады».

«В случае невыполнения наших требований 1 декабря начнется общенациональная забастовка», - заявил А.ПАНАЭТОВ.

Председатель общественной организации «Предприниматели Подолья» Галина КУЛИК зачитала перед собравшимися символический Приказ об увольнении народных депутатов Украины. «С сегодняшнего дня мы переходим к качественно новому этапу работы. Вы, господа депутаты, больше не представляете народ Украины. Его представляем мы. И мы уведомляем вас: мы организовали всенародное движение – в каждом городе, в каждом регионе. Мы выдвигаем реальную альтернативу власти и начисто переберем весь государственный двигатель. Мы заставим государственную машину работать на свой народ, а не против! Время переговоров прошло. Настало время действий», – под аплодисменты митингующих заявила активистка Акции «Вперед!».

Также на митинге был принят текст Открытого письма Президенту Украины с требованием ветировать закон об упрощенной системе налогообложения (№ 8521), в котором не учтены принципиальные требования предпринимателей. Кроме требования к гаранту Конституции остановить вступление в силу закона, способного разрушить малый бизнес в стране, выступившие на митинге активисты настаивают на том, чтобы была остановлена земельная реформа, которая приведет к тому, что вся земля окажется в руках крупного капитала, а крестьяне фактически станут крепостными. Собравшиеся на митинге потребовали начать реальную борьбу с коррупцией во всех эшелонах власти, введение персональной ответственности чиновников за злоупотребления.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, которая тоже находится на площади перед парламентом, считает, что за 20 лет Независимости Украины власть ничего так и не поняла. «Правительство и провластное большинство в Верховной Раде относятся к предпринимателям по принципу: «Вы нам либо рабы, либо враги». Своими действиями они уничтожают экономику, лишают людей работы и зарплаты, а государство – источника дохода. Власть своими действиями провоцирует кризис в стране, делает все, чтобы люди были нищими и зависимыми. Чиновники в Украине не понимают, что предприниматели – это люди, создавшие себя сами, создающие рабочие места и дающие работу людям. Единственное, чего они требуют у власти – не мешать и оставить их в покое», – прокомментировала происходящее Н.КОРОЛЕВСКАЯ.