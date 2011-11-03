БЮТ не будет голосовать за Пасенюка, потому что «это стыд для КС»

Фракция "БЮТ-Батькивщина" не будет голосовать за назначение председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в Верховной Раде заместитель лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, сейчас Конституционный Суд пытаются доукомплектовать людьми, которые причастны к незаконным действиям.

«Я хотел бы напомнить Вам, господин ПАСЕНЮК, что именно по Вашему представлению происходило назначение ЗВАРИЧА председателем Львовского административного суда», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Народный депутат отметил, что А.ПАСЕНЮК несет персональную ответственность за подобные случаи в судебной системе.

Кроме того, добавил он, А.ПАСЕНЮК несмотря на действующее законодательство и окончание срока почти два года продолжает незаконно занимать должность председателя Высшего административного суда.

«Именно поэтому наша фракция не будет принимать участие в выборах такого представителя, потому что это будет стыдом для системы юстиции и Конституционного Суда», - сказал С.СОБОЛЕВ.