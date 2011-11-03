Пасенюк: каждый судья мечтает завершить свою карьеру в КС

Кандидат на должность судьи Конституционного Суда Украины, председатель Высшего административного суда Александр ПАСЕНЮК заявляет, что из дела судьи-взяточника Игоря ЗВАРИЧА сделали политическое шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПАСЕНЮК заявил на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о его избрании на должность судьи КС в ответ на замечание представителей оппозиции, что именно он причастен к назначению И.ЗВАРИЧА судьей.

«Относительно ЗВАРИЧА, то это боль административной юстиции. Но я думаю, что фактически из этого дела сделали шоу», - сказал он.

При этом А.ПАСЕНЮК добавил, что И.ЗВАРИЧА назначал не он, а Президент Украины.

На вопрос депутатов, насколько он считает законным возвращение страны по решению Конституционного Суда к Конституции в редакции от 2006 года, А.ПАСЕНЮК сказал: «Эти полномочия Конституционного Суда выписаны из Конституции».

Говоря о должности судьи КС, А.ПАСЕНЮК отметил, что каждый судья мечтает завершить свою карьеру в Конституционном Суде.