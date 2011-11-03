«Жигули» столкнулись с междугородним автобусом: три человека погибли

Вчера, 2 ноября, в поселке Новоайдар Луганской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом междугороднего сообщения «Луганск-Рубежное» погибли три человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Луганской области.

Согласно сообщению, в 14.35 водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2106» выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом «БАЗ». В результате ДТП три человека погибли, также пострадал один ребенок - пассажир автомобиля ВАЗ, 2006 г. р.

Водитель и пассажиры автобуса, 8 человек, не пострадали.