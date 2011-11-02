Чернобыльцы отправились на Банковую

Чернобыльцы, которые сегодня утром пикетировали дом правительства, выступая против отмены льгот, по призыву народного депутата Олега ЛЯШКО отправились к Администрации Президента.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, народный депутат залез на милицейский автомобиль группы документирования и начал призывать участников акции отправиться на пикетирование АП.

В милиции эти действия парламентария расценивают как призыв к нарушению общественного порядка. "Чтобы не допустить этого правоохранители подтянули резервы для охраны правопорядка", - отметили в милиции.