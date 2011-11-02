Чернобыльцы отправились на Банковую

15:14, 02 ноября 2011
Политика
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По призыву Ляшко

Чернобыльцы, которые сегодня утром пикетировали дом правительства, выступая против отмены льгот, по призыву народного депутата Олега ЛЯШКО отправились к Администрации Президента.

Олег Ляшко выступает перед участниками акции протеста против отмены льгот чернобыльцам. Киев, 2 ноября

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, народный депутат залез на милицейский автомобиль группы документирования и начал призывать участников акции отправиться на пикетирование АП.

В милиции эти действия парламентария расценивают как призыв к нарушению общественного порядка. "Чтобы не допустить этого правоохранители подтянули резервы для охраны правопорядка", - отметили в милиции.

 

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