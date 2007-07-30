Кучма: иногда такое напрессуют, что сегодня хоть ложись и умирай

Бывший президент Украины Леонид Кучма с супругой Людмилой в качестве специальных гостей побывали в лагере “Артек” на VI Международном детском фестивале "Изменим мир к лучшему», где свои программы представляли дети из 27 стран.

Кучма осматривал палатки участников, общался с детьми и журналистами, размышлял о пути Украины и ее внешней политике. Пресса поинтересовалась и подробностями биографии бывшего президента. Например, какие в детстве Леонида Кучмы были лагеря:

«Я хотел бы ответить на ваш вопрос насчет лагерей (смеется)... Ни в одном лагере я не был, пионерском я имею виду, поскольку я родился в такой глухомани - на самом, можно сказать, северо-востоке Черниговской области - на границе Украины, Белоруссии и России, откуда мечтать о каких-то пионерских лагерях просто было невозможно. У меня пионерский лагерь летом был в поле и на огороде - все такое детство пионерское.», - сказал Кучма.

Экс-президент также отметил, что остается оптимистом, несмотря ни на что:

«Да, сейчас мир совсем стал другим, как бы мы сегодня не хулили ситуацию, в том числе и ту, которая есть в Украине. Мы все таки видим завтрашний день и ради этого все живем. Просто всем хочется чтобы он поскорее наступил. Особенно прессе, поэтому вы иногда такое напрессуете, что сегодня хоть ложись и умирай. А жить надо обязательно!»

По материалам "Сегодня"