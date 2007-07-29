Кучма: а нам не надо никуда идти

Внешняя политика Украины должна быть многовекторной, заявил экс-президент страны Леонид Кучма.

"У наших основных политических игроков Украины даже нет стратегического плана развития страны. Одни говорят: "пойдем туда", другие - "нет, пойдем туда". А нам не надо никуда идти. Украина занимает прекрасное географическое положение. Нам нужно дружить и сотрудничать со всеми соседями, со всем миром", - сказал Кучма, отвечая на вопросы журналистов в Международном детском центре "Артек".

Леонид Кучма и его супруга приехали в "Артек" в качестве почетных гостей Международного детского фестиваля "Изменим мир к лучшему", сообщает РИА Новости.

"На фестиваль в "Артек" приехали дети из 25 стран. Здесь не только представители Европы - здесь и Россия, и Казахстан, и Марокко. И это прекрасно. Давайте и в политике исходить из этого. Однобокость ни в чем не дает хорошего результата", - сказал экс-президент.

По его словам, "нужно, чтобы все, и в первую очередь политики, поняли - чтобы мы достигли европейских стандартов жизни, их нужно не декларировать, а достигать, трудом, пoтом и, главное, умом".