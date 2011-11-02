Жена Луценко заявляет, что ее мужа никто не собирается лечить

Супруга экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО заявляет, что ее мужа никто не собирается лечить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ЛУЦЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам по завершении судебного заседания Печерского районного суда Киева, который рассматривает дело ее мужа об обвинении в совершении служебного преступления.

«Его никто не собирается лечить, они лишь делают видимость лечения. На одной но-шпе далеко не заедешь, потому что это не тот препарат, который помогает, он лишь временно снимает боль», - сказала И.ЛУЦЕНКО, заметив, что в следственном изоляторе ее мужа лишь обследуют, но необходимого лечения никто не предоставляет.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года содержится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительную голодовку, объявленную им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября супруга Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министр нуждается в срочном лечении, поскольку у него диагностирован цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи.