Ожидаемых отставок в правительстве нет из-за «грызни» в ПР?

Народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ считает, что вопрос относительно кадровых изменений в исполнительной ветви власти Президент Виктор ЯНУКОВИЧ отложил на более поздний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя, почему не состоялись отставки некоторых министров и губернаторов, как это прогнозировалось.

А.ПАВЛОВСКИЙ объяснил, что отсрочка кадровых перестановок связана с определенными противоречиями между группами влияния в Партии регионов. «Я думаю, что идет внутрипартийная грызня в Партии регионов, и одна группа влияния пока не может побороть другую, поэтому этот вопрос и отложили на потом», - сказал народный депутат.

Как сообщалось, по данным некоторых СМИ, сегодня, 2 ноября, на расширенном заседании Кабмина при участии Президента В.ЯНУКОВИЧА могла состояться отставка ряда министров и губернаторов.

В частности, прогнозировалась отставка губернаторов Львовской, Тернопольской, Одесской и Запорожской областей.

Среди членов Кабмина в числе вероятных кандидатов на увольнение назывались министр финансов Федор ЯРОШЕНКО, министр экологии Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ, министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК и глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО.