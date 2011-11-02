«Наша Украина» напоминает Януковичу о его обещании

«Наша Украина» настаивает на проведении выборов в новый парламент в 2012 году по системе открытых региональных избирательных списков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечают в «Нашей Украине», по такой системе гражданин голосует за конкретную партию в масштабах страны и персонально за конкретного политика, которого выдвигает партия в регионе на местах. Таким образом, гражданин не только отдает преимущество той или другой политической силе, но и формирует ее представительство в Верховной Раде.

Именно эту систему выборов, которая успешно действует в европейских странах, в частности в Польше, рекомендуют ввести Венецианская комиссия Совета Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, отметили «нашеукраинцы».

По их словам, система открытых региональных списков предполагает двойную персональную и политическую ответственность депутатов перед избирателями. Ее принятие означает реальное народовластие в стране, полноценное региональное представительство и усиление контроля граждан за действиями власти, отмечается в сообщении.

В «Нашей Украине» также подчеркнули, что внедрение избирательной системы открытых списков является предвыборным обязательством и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, и парламентских фракций Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко и Блока «Наша Украина – Народная Самооборона».

«Людям не нужно в парламенте ни политических кнопкодавов, ни «перебежчиков», которые готовы обслуживать какой-либо заказ Администрации Президента. Стране нужен парламент, который будет действовать в интересах людей», - отметили в партии.

«Наша Украина» категорически выступает против властного законопроекта о выборах, который возвращает страну к смешанной системе выборов времен Президента Леонида КУЧМЫ. Его принятие означает установление контроля власти над выборами, искажение результатов голосования, политическую коррупцию и торговлю мандатами в парламенте, подчеркивается в сообщении.

Также в партии считают неприемлемым сохранение закрытой пропорциональной избирательной системы, по которой избран нынешний парламент.

«Наша Украина» призывает всех народных депутатов - от власти и оппозиции - выполнить свои обязательства перед людьми и поддержать законопроект № 9265-2, который предусматривает открытые избирательные списки и в полной мере отвечает рекомендациям Венецианской комиссии.