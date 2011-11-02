Ограждение под Верховной Радой восстановили

Коммунальные службы восстановили ограждение у здания Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро ограждение, которое было повреждено накануне во время акции протеста, восстановлено.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы, протестовавшие под парламентом против отмены льгот, сломали ограду и прорвались под стены Верховной Рады.