Ограждение под Верховной Радой восстановили

10:11, 02 ноября 2011
Политика
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Вчера его сломали чернобыльцы

Коммунальные службы восстановили ограждение у здания Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро ограждение, которое было повреждено накануне во время акции протеста, восстановлено.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 ноября, чернобыльцы, протестовавшие под парламентом против отмены льгот, сломали ограду и прорвались под стены Верховной Рады.

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