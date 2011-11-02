Кто может заменить Тимошенко?

Политологи прогнозируют, что партия "Батькивщина" определится со своим новым лидером не раньше весны следующего года.

Об этом во время пресс-конференции заявил директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Он отметил, что пока рано говорить о том, кто возглавит списки некоторых политических сил, а окончательно избирательные списки будут сформированы к началу избирательной кампании.

"С большинством оппозиционных сил все ясно: избирательный список «Фронта Змін» возглавит Арсений ЯЦЕНЮК," Свободы "- Олег ТЯГНИБОК, партии" УДАР "- Виталий КЛИЧКО", - сказал политолог.

В отношении партии "Батькивщина" политолог заметил что, если ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО получит право баллотироваться, то она будет № 1 в списке от своей партии. "Думаю, что рано закрывать вопрос по Юлии ТИМОШЕНКО. По разным обстоятельствам: здесь либо может сработать фактор Евросоюза, либо кто его знает, что у нас будет через год ", - подчеркнул ФЕСЕНКО.

По его убеждению, народный депутат Украины от фракции "БЮТ-Батькивщина" Наталья Королевская позиционирует себя как потенциальная замена ТИМОШЕНКО. "Даже внешне так же выглядит. Она копирует свою шефиню и фактически намекает избирателям, публике и своим однопартийцам, что уже готова замена ", - подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что за последние год-полтора КОРОЛЕВСКОЙ удалось существенно повысить информационный интерес к своей персоне и увеличить количество своих сторонников. Поэтому, по его мнению, главной интригой для "Батькивщинны" остается то, в каком статусе и где будет баллотироваться Н. КОРОЛЕВСКАЯ.

Политолог убежден, что очень показательно, что никто не публикует рейтинги Н.КОРОЛЕВСКОЙ. "Потому что ей далеко до Юлии Владимировны и других влиятельных и популярных оппозиционных деятелей", - отметил он.

Фесенко также предположил, что КОРОЛЕВСКАЯ может возглавить список УСДП. "Не факт, что во главе этой партии ей удастся пройти в Верховную Раду", - сказал он.

"По статусу вторая фигура в "Батькивщине" - ТУРЧИНОВ. Но он на сегодняшний день не нравится даже некоторым членам своей партии", - отметил политолог и добавил, что большое количество депутатов "Батькивщины" считают, что «первый заместитель председателя партии не обладает харизмой и вызывает негативные эмоции у избирателей».

«Народного депутата от "БЮТ-Батькивщины", заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, - по словам политолога, - не воспринимают как лидера. И сам ТОМЕНКО не имеет амбиций, чтобы выступать в роли единоличного лидера».

Фесенко подчеркнул, что возглавить списки не сможет депутат от "БЮТ-Батькивщины" Евгений Суслов - из-за недостатка харизмы и популярности. Однако, по словам политолога, у его однопартийца Андрея ШЕВЧЕНКО больше шансов, но он не проявляет лидерских амбиций.

По мнению ФЕСЕНКО, определять лидера "Батькивщина" будут уже весной следующего года, ведь главная проблема сегодня для них - освобождение Ю. ТИМОШЕНКО из тюрьмы.

В свою очередь, директор Международного института демократии, председатель правления Центра социологических и политологических исследований «Соціовимір» Сергей ТАРАН отметил, что одержать победу в мажоритарных округах в нынешних условиях депутатам будет чрезвычайно сложно.

"Основная драма будет внутри партийных списков: определить, кто пойдет на мажоритарку с весьма печальными и непонятными перспективами, а кто останется в партийных списках с гарантированными шансами попасть в парламент", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что список партии "Наша Украина" в таком виде, как он существует сейчас, и партии в целом - не будет. "Эти люди будут искать свою судьбу либо у тех политиков, которые сегодня имеют рейтинг, либо некоторые из них имеют шанс по мажоритарке", - добавил он.

Вместе с тем Таран отметил, что у экс-президента Украины, председателя партии "Наша Украина" Виктора ЮЩЕНКО нет никаких шансов на победу в политической борьбе. "Время от времени его будут использовать, он будет делать какие-то очередные заявления против ТИМОШЕНКО", - добавил политолог.

В свою очередь, В.Фесенко отметил, что для того, чтобы не потерпеть очередного поражения, ЮЩЕНКО должен вообще уйти из политики. "По партийным спискам у него шансов нет даже при 3-процентном барьере. Если он проиграет выборы по округу, это и так занижение статуса ... Это и пощечина и пятно, которое просто испортит память о том положительном, что еще осталось», - добавил он.

"Интрига заключается в том, кто займет национал-демократическую нишу. Здесь довольно серьезная конкуренция между многими политическими силами. Бесспорно, кроме БЮТа на это претендует ЯЦЕНЮК, пытается на этом сыграть КЛИЧКО ", - заметил ТАРАН и добавил, что также в эту борьбу вступит партия" Свобода ", но для нее это будет сложно, так как она регионально окрашена.

Напомним, Печерский райсуд Киева 11 октября приговорил Ю. ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. По решению суда, она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбытия наказания.

Справка УНИАН. Очередные парламентские выборы в Украине состоятся в октябре 2012 года.