Янукович увидел «высокую ноту» в отношениях с Европой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высоко оценивает европейскую поддержку реформаторского курса нашего государства.

«Хочу поблагодарить наших европейских коллег за поддержку преобразований в Украине. Опыт стран - членов Совета Европы является неоценимым для стран, которые стремятся развивать свои общества на принципах общечеловеческих ценностей», - сказал он во время международных муниципальных слушаний, которые проходят сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

Он напомнил, что 7 ноября Украина передает Великобритании председательство в Комитете министров Совета Европы. «Мы на высокой ноте заканчиваем свое председательство», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что уже послезавтра в Украинском доме состоится 17-я сессия ответственных за местное и региональное управление министров стран - членов Совета Европы.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что вместе с сегодняшними муниципальными слушаниями это мероприятие определит приоритеты развития сферы местной и региональной демократии на ближайшее будущее.