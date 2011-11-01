Мошенник из Киева стал «невестой» для 4 тысяч иностранных женихов

Милиция Киева задержала 23-летнего парня, подозреваемого в мошенничестве.

Как сообщает "Сегодня", парень на международных сайтах знакомств от имени 20 виртуальных женщин писал иностранцам с двух ноутбуков.

По данным милиции, к ним обратился гражданин Литвы, который отдал "невесте" 500 долларов менее чем за месяц, но та постоянно отказывалась встречаться. Тогда иностранец попросил милицию выяснить, что за женщина с ним общалась.

"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью сразу же отыскали компьютер, с которого велась переписка. Оказалось, что с него с гражданами Евросоюза переписывалось еще 20 женщин. Сам же компьютер стоял в помещении одного из благотворительных фондов Духовного развития", - сообщили в пресс-службе милиции.

За каждый час общения с иностранцами мошенник получал от них по 30 долларов, а когда милиция нагрянула в офис псевдоневесты, на сайте было 4 тысячи иностранных женихов, ищущих невест в Украине. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество.