"Батьківщина" начала сбор подписей за отставку Януковича

В Черкасской области активисты партии «Батьківщина» начали сбор подписей за отставку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил депутат Черкасского облсовета от ВО «Батьківщина» Максим КОЛИСНЫК.

По его словам, в подписном листе, который предлагает «Батьківщина», речь идет о том, что граждане Украины выступают против «антинародной, антиукраинской политики Президента ЯНУКОВИЧА, против повышения пенсионного возраста, против увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, против роста цен без надлежащего увеличения зарплат и пенсий, против подавления предпринимательства, против сокращения социальных льгот, против притеснений свободы слова, против политических репрессий и преследования оппозиции».

Кроме того, в обращении изложено требование освободить экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных режима.

Однако, как отмечается в листе, эти требования нельзя удовлетворить, «пока при власти находится криминальный режим ЯНУКОВИЧА».

Поэтому «Батьківщина» требует немедленной отставки В.ЯНУКОВИЧА с поста Президента и проведения досрочных президентских выборов, а также досрочного роспуска Верховной Рады, «большинство которой обслуживает ЯНУКОВИЧА, забыв об обязанностях перед избирателями».