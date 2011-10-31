Одесская "Свобода" требует проверить "кремлевских маргиналов"

Одесская областная организация ВО «Свобода» направила в Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины Обращение, в котором содержится требование «принять меры для прекращения противозаконной деятельности против Украины и украинцев, осуществляемой организациями «Дозор», «Колокол», «Войско верных казаков черноморских имени Хмельницкого» и «Наследники Победы».

Как уточнили УНИАН в пресс-службе облорганизации «Свободы», «мы призвали правоохранительные органы проверить, в частности, указанные организации на предмет их финансирования иностранными государствами с целью подрыва мира и стабильности в Украине».

По словам «свободовцев», «в последнее время со стороны этих маргинальных прокремлевских группировок звучат клеветнические обвинения в «нацизме» и «экстремизме» в адрес старейшего украинского товарищества «Просвіта» им. Тараса Шевченко, облорганизации ВО «Свобода» и других украинских организаций».

«На своих сайтах, а также в публичных выступлениях, в том числе 28 октября года под стенами Одесского облсовета, представители этих группировок Мария БИЛЬЧАК и Антон ДАВИДЧЕНКО многократно и систематически позволяли себе высказывания, порочащие национальное достоинство украинцев, а также украинских организаций Одессы. Их беспочвенные высказывания разжигают межнациональную рознь в городе. Однако со стороны местных правоохранительных органов адекватной реакции до сих пор нет», - подытожили авторы документа.