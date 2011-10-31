Присяжнюк будет сотрудничать с чернобыльцами и афганцами

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК подписал сегодня соглашения о сотрудничестве с областной организацией Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины», областной организацией ветеранов Украины и областной организацией ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, соглашениями предусмотрены все пункты сотрудничества, которые помогут более оперативно решать проблемные вопросы этих категорий граждан.

Согласно документам, Киевская облгосадминистрация обязалась повысить качество социального обслуживания ветеранов и инвалидов, проработать вопрос об образовании областного фонда поддержки ветеранов, выделить 39-ти инвалидам-ампутантам, ветеранам Афганистана и ветеранам войны автомобили, способствовать выделению участков под индивидуальное строительство, мест в гаражных кооперативах и стоянках, а также своевременной выдаче актов на право собственности на земельные участки.

В то же время, в соглашения вошли и вопросы, требующие решения на законодательном уровне, они уже прорабатываются Центром законодательных инициатив, созданным при Киевской облгосадминистрации.

В сообщении также напоминается, что накануне по инициативе А.ПРИСЯЖНЮКА был образован Консультативный совет по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан Киевской области в составе председателя Совета, его двух заместителей, секретаря и пятнадцати членов совета. Целью образования постоянно действующего консультативно-совещательного органа является обеспечение достойного уровня социальной защиты населения Киевской области, налаживание эффективного взаимодействия с общественностью, учет общественного мнения во время формирования и реализации государственной политики в сфере защиты отдельных категорий граждан.