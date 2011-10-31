Нардеп думает, что Азаров начинает новый кризис и без посторонней помощи

Дефицит платежного баланса Украины за 9 месяцев 2011 года, составляющий 5,5 млрд. дол., свидетельствует о непрофессионализме правительства.

Так считает народный депутат от «Нашей Украины», эксперт Центра социально-экономических инициатив Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Сообщение Национального банка Украины относительно дефицита платежного баланса, по мнению депутата, является красноречивой характеристикой состояния государственных финансов и оценкой деятельности правительства. «Украина продолжает жить в долг, правительству не удалось сломать негативные тенденции в экономике, украинская продукция остается неконкурентной. Вот она - реальная цена всех «политико-туристических» поездок наших кормчих по странам мира. Это – следствие высокого уровня коррупции и неудовлетворительной среды для ведения бизнеса, из-за чего Украина теряет остатки инвестиционной привлекательности», - считает В.МАТЧУК.

Депутат прогнозирует, что правительство будет преодолевать эти кризисные явления за счет кардинального ограничения бюджетных социальных выплат, проедания золотовалютного резерва, наращивания внешней задолженности, усиления давления на малый и средний бизнес и тому подобное. «А завтра, в условиях, если сохраняются высокие цены на газ и сокращается приток капитала в реальный сектор экономики, единственным выходом станет девальвация гривни. Послезавтра - сдача России газотранспортной системы и допуск «Газпрома» на внутренний рынок, которыми рассчитаются за якобы «адекватную» цену на газ. В перспективе – распродажа черноземов», - прогнозирует В.МАТЧУК.

«В целом все, что сейчас происходит в сфере государственных финансов, является расплатой, прежде всего, за бездумное использование властью бюджетных ресурсов. Вспомним финансирование роскошного быта руководящего состава Партии регионов, расточительство под лозунгами подготовки к Евро-2012, превращение бюджета в кормушку для чиновничества и приближенного к власти бизнеса. И этот список можно продолжать», - считает депутат.

«Наше правительство настолько «профессионально», что, к сожалению, уже начинает новый кризис внутри Украины, не ожидая всего мира», - убежден депутат.