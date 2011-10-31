Оппозиция хочет услышать от Азарова, что Украина отдаст за дешевый газ

Фракция НУ-НС предлагает во время Часа вопросов к правительству заслушать премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА относительно результатов переговоров с Москвой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявил на заседании Согласительного совета председателей фракций и комитетов парламента.

«Мы не понимаем о чем договорились в Москве - ни о зоне свободной торговли, ни о газовых соглашениях», - отметил Н.МАРТЫНЕНКО.

При этом он добавил: «У нас нет никакого желания повторять поведение в зале во время рассмотрения Харьковских соглашений (Во время ратификации Харьковских соглашений в мае 2010 года представители оппозиции блокировали трибуну ВР, бросали в зал дымовые шашки и яйца, также между депутатами возникали драки – УНИАН)».

Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что договоренности с Россией относительно газа, а также вступление Украины в зону свободной торговли в рамках СНГ является очень важным, а «все делается почему-то тайно». «Мы хотим публично услышать позицию по этим двум вопросам», - отметил он.

По словам лидера фракции НУ-НС, правительство должно четко сказать, что Украина отдаст, если Россия согласится снизить цену на газ.

В ответ председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН напомнил, что, в соответствии с регламентом ВР, информация и отчет главы правительства может быть заслушан по решению парламента. Он подчеркнул, что в таком случае необходимо внести соответствующий проект постановления и проголосовать о том, чтобы премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ давал ответы на вопрос. В то же время спикер спрогнозировал, что при рассмотрении такого постановления «возникнут определенные трения».

Он предложил, чтобы на вопрос относительно договоренностей в Москве докладывал кто-то из министров, но, поскольку в сессионном зале будет присутствовать и премьер-министр Украины, то депутаты и ему могут задать вопросы.

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ выразил удивление по поводу того, почему оппозиция хочет определять темы общений с представителями Кабмина во время Часа вопросов к правительства. По его словам, эти темы должен определять весь парламент, то есть все фракции и группы. А.ЕФРЕМОВ предложил в пятницу рассмотреть вопрос относительно социальной политики в контексте формирования проекта госбюджета на 2012 год.