Добкин признался, почему не пойдет в парламент

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН не будет принимать участия в ближайших выборах в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя изменения к закону о выборах.

«Те губернаторы, которые связывают свою дальнейшую работу с регионами, не могут принимать участия в избирательной кампании, поскольку у них не будет времени заниматься проблемами региона. Если говорить обо мне, я не планировал принимать участия в этой избирательной кампании, не собирался проходить ни по спискам, ни по мажоритарному округу. Для меня это было естественным решением», - сказал М.ДОБКИН.