Ассоциация - последний шанс попасть в ЕС, иначе - воссоединение с Россией

Заключение Соглашения об ассоциации является, вероятно, последним реальным шансом Украины через определенное время стать членом Европейского Союза. Если эта возможность будет упущена, и президент Виктор Янукович пойдет на такой риск из-за «дела Тимошенко», тогда Украина в ближайшем будущем необратимо - в какой-либо форме - «воссоединится» с Россией.

Об этом в своей статье для ZN.UAпишет немецкий эксперт, экс-руководитель Фонда имени Фридриха Эберта Винфрид Шнайдер-Детерс.

По его мнению, Европейский Союз должен завершить переговоры до саммита с Украиной в Киеве в декабре 2011 года (при необходимости путем экономических, но не политических уступок) и подписать с Украиной Соглашение об ассоциации и свободной торговле в его полном объеме для того, чтобы, с одной стороны, могла продвигаться экономическая интеграция Украины во внутренний рынок Европейского Союза, а с другой, чтобы - на основании связанного с политической ассоциацией обязательства придерживаться демократических ценностей - Европейский Союз мог эффективнее, чем до сих пор, влиять на внутреннюю политику в Украине. В ходе последующего процесса ратификации, который затянется, вероятно, на несколько лет, соглашение стало бы рычагом для исправления нынешнего курса Украины на абсолютную автократию президента Януковича.

Кроме того, по мнению эксперта, Европейский Союз должен зафиксировать в преамбуле Соглашения обусловленную, институциональную «европейскую перспективу», т.е. он должен объявить о своей принципиальной готовности принять Украину в качестве своего члена, как только условия - особенно «копенгагенские критерии» - будут выполнены.

Для подготовки Украины к членству в Европейском Союзе Брюссель должен согласовать с Киевом план о membership action. В ходе осуществления такого EU-MAP можно будет определить, является ли европейский выбор нынешнего политического руководства Украины лишь декларативной политикой, или за этим стоит его политическая воля превратить Украину в действительно европейское государство, которое принадлежит к Европе не только географически.