Табачник божится, что выполнит свое обещание студентам КПИ

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что выполнит обещание, данное студентам Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт», относительно кандидатуры на должность ректора этого вуза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, что означает устная договоренность, о которой сообщают СМИ, со студентами КПИ, и когда она будет оформлена документально, Д.ТАБАЧНИК сказал: «Я не понимаю вашего вопроса. У меня была встреча с председателем профкома преподавательского и студенческого. Я им пояснил нормы и процедуры закона».

Комментируя, будет ли назначен Михаил ЗГУРОВСКИЙ и.о. ректора КПИ, Д.ТАБАЧНИК отметил: «На живое место никто не назначает. Разговор будет идти только после того, как завершится юридический срок контракта и в этом высшем учебном заведении, и в каком-либо другом. На живое место не избирают ни директора завода, ни директора фабрики, ни руководителя учебного заведения».

Как сообщал УНИАН, 26 октября почти 5 тысяч студентов КПИ пришли к зданию Министерства образования и науки, молодежи и спорта. Они требовали встречи с министром Д.ТАБАЧНИКОМ, однако тот так к ним и не вышел.

Акция была вызвана тем, что уже полтора месяца студенческий и трудовой коллектив КПИ не могут получить официального ответа от Министерства образования, когда будет объявлен конкурс на замещение должности ректора КПИ и кто возглавит вуз с 1 ноября, когда закончится каденция действующего ректора.

Студенты КПИ раньше заявляли, что Д.ТАБАЧНИК собирается «захватить КПИ», потому что конкурс на должность ректора до сих пор не объявлен, хотя срок полномочий действующего ректора истекает 1 ноября, а на предыдущих выборах ректора, 7 лет назад, конкурс был объявлен еще 28 сентября.

Сегодня СМИ сообщили, что вечером 27 октября состоялась встреча представителей студенчества с Д.ТАБАЧНИКОМ. Завершилась встреча «устным соглашением о перемирии». Министр пообещал, что 2 ноября на период до будущих выборов назначит исполняющим обязанности ректора Национального технического университета Украины «КПИ» М.ЗГУРОВСКОГО.