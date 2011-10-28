Янукович: Соглашение с европерспективой - моя принципиальная позиция

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что резолюция Европарламента относительно Украины, принятая 27 октября, отображает настроения в Европарламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге во Львове.

«Решение Европарламента – это решение парламента. Какие настроения, такое и решение парламента», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Те проблемы, которые указаны Европарламентом, существуют в Украине. Мы над ними работаем. Многие из них – проблемы предыдущих лет, даже советских лет», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, для улучшения ситуации Украина идет по пути реформ, однако это не мгновенный процесс. «Невозможно достичь мгновенных результатов», - сказал он.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, обеспечить эффективную реализацию реформ возможно благодаря положительной динамике в национальной экономике. «Растет ВВП, увеличиваются показатели бюджета», - сказал он.

«Те задачи, которые мы ставим перед собой, – в декабре подписать Соглашение об ассоциации, которое бы имело европейскую перспективу для Украины. Это моя принципиальная позиция и позиция большинства украинского общества. Мы должны иметь обязательства с обеих сторон», – подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, в резолюции Европарламента, принятой 27 октября, речь идет о необходимости предоставить Украине перспективу членства в Евросоюзе.

В то же время Европарламент считает, что сохранение судебного приговора экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО в нынешнем виде содержит риски для заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.