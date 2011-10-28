Пресс-конференция Коновалюка «Можно ли побороть земельную мафию?»

В понедельник, 7 ноября, в 12:00 в информационном агентстве «Наш Продукт» состоится пресс-конференция народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА, а также журналистов, принимавших участие в резонансном расследовании в земельной сфере.

Тема пресс-конференции: «Местные власти прячут землю от украинцев, нарушая их конституционные права. Можно ли побороть земельную мафию?».

По законодательству каждый гражданин Украины имеет право на бесплатную приватизацию 6 (шести!) видов земельных участков. В реальности местные власти скрывают от рядовых украинцев информацию о свободных земельных площадях. В Украине постоянно происходят громкие коррупционные скандалы, связанные с земельными аферами. Журналисты провели собственное расследование: можно ли обычному гражданину реализовать свое конституционное право на бесплатное получение земли? В большинстве случаев заявления с просьбой о выделении земельного участка для приватизации остаются без ответа. В ряде случаев гражданину предлагается самостоятельно указать земельный участок, обозначить его границы и составить на него проект землеотвода. При этом сведения о свободных участках на территории того или иного местного совета являются засекреченными. В ходе пресс-конференции будут обнародованы списки местных советов и администраций, нарушающих законодательство Украины.

Адрес проведения пресс-конференции: Информационное агентство «Наш Продукт», г. Киев, ул. Старокиевская, 10-Г, бизнес-центр «Вектор», корпус А, этаж 1.

Схема проезда приведена здесь.

В пресс-центре предоставляются услуги свободного доступа к wi-fi. Мероприятие будет транслироваться на веб-сайте информагентства в режиме он-лайн.

Аккредитация СМИ:

Елена РАЙЧЕНКО

моб. (096) 920-33-36

служ. +38 (044) 593-61-44

е-mail: e.raichenko@ianp.com.ua