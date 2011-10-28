На рынке электроэнергии эксперт советует внедрять прямые договора

Модель украинского рынка электроэнергии целесообразно реформировать, внедрив систему прямых договорных взаимоотношений между производителями и потребителями.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

По его мнению, действующая модель функционирования рынка осложняет деятельность предприятиям с высоким объемом потребления электрической энергии.

«Отечественный рынок электроэнергии по-прежнему функционирует в виде пула, в котором на основании наивысшей ценовой заявки устанавливается предельная цена. Это не стимулирует формирование оптимальной цены электроэнергии. Дискуссия о необходимости реформирования рынка электроэнергии идет, начиная с 2006 года. В среде специалистов в целом достигнут консенсус о целесообразности реформы. Но, к сожалению, практические шаги в данном направлении не предпринимаются. Монопольное ценообразование, осуществляемое с ориентиром на наивысшую ценовую заявку, осложняет работу ряда отраслей экономики, которые в силу объективных причин технологического характера потребляют большие объемы электроэнергии», - отмечает В.БУТКО.

В качестве примера он привел ситуацию на Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ), расходы на электроэнергию в себестоимости продукции которого превышают 50%. Эксперт напомнил, что в результате роста цены электроэнергии в настоящее время ЗЗФ работает на 40% от плановой мощности, 15 печей предприятия из 31 остановлены. Объем выпуска продукции на предприятии сократился на 29,5%. Существенно снизились отчисления в государственный и местный бюджеты, в Пенсионный фонд.

В.БУТКО убежден, что существенное повышение энергетической эффективности украинской экономики было бы возможно при условии модернизации и обновления значительной части существующих основных фондов. «Основной задачей модернизации и технологического развития экономики Украины является повышение общей производительности основных фондов, получение дополнительных доходов и снижение издержек. Одним из важнейших путей содействия достижению уменьшения издержек является внедрение рынка прямых двусторонних контрактов между производителями и потребителями электроэнергии. Переход на модель прямых контрактов позволит снизить стоимость электроэнергии для крупных ее потребителей, в частности, для предприятий алюминиевой, ферросплавной промышленности, машиностроения», - уточнил эксперт.

Он также считает, что реформирование рынка электроэнергии позитивно отразится и на украинской электроэнергетике. «Увеличение прозрачности и транспарентности функционирования рынка электроэнергии вследствие перехода на модель рынка двусторонних контрактов повысит инвестиционную привлекательность украинской электроэнергетики, повысит конкуренцию в отрасли, будет стимулировать предприятия электроэнергетики к снижению производственных издержек» - подытожил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, в результате роста цен на электроэнергию для ЗЗФ, предприятие сократило загрузку мощностей с 70% (по состоянию на начало 2011 года) до 40%. За 8 месяцев текущего года ЗЗФ был вынужден уволить 1 400 работников. Средняя зарплата на предприятии сократилась на 20%.