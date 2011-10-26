Чиновник пообещал выставить бутылку нашедшему 5 домов без тепла в Киеве

Основной проблемой отсутствия тепла в некоторых домах Киева являются порывы сетей, а не задержка с запуском отопительного сезона. Об этом в эфире ток-НЕшоу «Киевский форум» заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК.

«В этом году мы начали отопительный сезон с 5 октября – запустили все дошкольные, школьные и лечебные учреждения. За два дня до начала отопительного сезона – а официально он начинается с 15 октября или тогда, когда температура ниже 8 градусов держится в течение трех суток, а до 15 числа не было такого, у нас уже были подключены к теплу более 80% домов. На 15 октября у нас было включено уже более 90%, и на 17 октября у нас осталось порядка 170 домов, где были порывы, и эти порывы ликвидируются», – отметил А.МАЗУРЧАК.

«То, что киевляне мёрзли – это единичные случаи, связанные с порывами и ликвидацией этих порывов», – подчеркнул он.

«Поэтому, если сегодня вы мне найдёте 5 домов в городе, где не было запущено тепло, я вам выставляю бутылку коньяка», – сказал А.МАЗУРЧАК.

По мнению первого заместителя председателя КГГА, нынешний отопительный сезон начался «без больших проблем». Этого удалось достичь преждевременными работами и значительным финансированием восстановления сетей.

«В этом году было потрачено около 405 млн. грн. на восстановление сетей. Это суммарно всё, что было вложено за 5 последних лет. Но на восстановление 4500 км сетей, 80% которых находятся в очень сложном и изношенном состоянии, нужны миллиарды. Соответственно, любые резкие шаги по запуску такого огромного города, приводят к изменению давления и большому количеству порывов», – подчеркнул он.

По информации генерального директора ПАО «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, ежегодно его компания вынуждена ликвидировать более 8000 порывов.

«За сутки это 23 аварии. И это количество постоянно, что объясняется техническим состоянием сетей. Рекордное количество сетей было отремонтировано и модернизировано в этом году – 28 километров. Это практически в 8 раз больше, чем в прошлый период. И у нас есть планы на следующий год – увеличить инвестиционную программу и довести её до 600–800 млн. грн.», – сказал он.

По мнению председателя Святошинской РГА в г. Киеве Сергея РЮМШИНА, проблема с порывами в Киеве в том, что старение сетей происходит гораздо быстрее, чем их восстановление.

«И если не будет в тарифах составляющей на восстановление, то мы эту проблему будем иметь всю жизнь», – подчеркнул он.

Однако чиновник также подчеркнул высокий уровень подготовки к нынешнему отопительному сезону: «Подготовка в этом году намного лучше, чем в прошлом. Мы это чувствуем по пуску. И в этом году значительно меньше порывов. Если в прошлом году 40–50 домов каждый день ставали по текущим аварийным ситуациям, то в этом году, вот сегодня – только три дома», – сказал глава РГА.