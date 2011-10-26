Томенко: госбюджет написан в интересах нескольких регионов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призвал местные общины активно включиться и защищать свои бюджетные права.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал на пресс-конференции в Хмельницком.

Н.ТОМЕНКО назвал проблемным проект госбюджета на 2012 год, поскольку, по его словам, «проект бюджета в первом чтении не просто написан в интересах власти или крупного бизнеса, а написан, к сожалению, в интересах нескольких регионов и не учитывает необходимость справедливого и соответствующего финансирования всех регионов Украины».

В качестве примера Н.ТОМЕНКО отметил, что если говорить об объеме субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий (речь идет о дополнительных субвенциях для развития регионов, которые касаются прежде всего социальной инфраструктуры, школ, больниц, дорог, ФАПов, спортивных объектов и др.), то он совершенно неравномерный. По словам вице-спикера, Хмельницкая область – единственная область, на которую не выделено ни одной гривни. При этом более 150 млн. грн. выделено на Донецкую область, свыше 100 млн. – на Одесскую, около 50 млн. – на Луганскую. При этом на Полтавскую – 11 млн. грн., Львовскую – 12 млн. грн., Тернопольскую – 5 млн. грн. и т.п.

Поэтому Н.ТОМЕНКО призвал местные общины активно включиться и защищать свои права в окончательной версии бюджета.

Вице-спикер также заявляет, что оппозиция будет инициировать реальное общественное обсуждение законопроекта о рынке земли, убеждая в неготовности и сложности земельной реформы: «Сегодня псевдообсуждение и социальная реклама, которая появилась на телевидении о том, что все готово к продаже земли, - лишь самообман власти», - отметил он.

По словам Н.ТОМЕНКО, общество не только не готово к этому, а вообще не понимает, какими будут правила игры на рынке земли: «Законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде и на котором настаивает Президент, фактически нигде реально не обсуждается, и большинство не знает его положений».

«Я неоднократно выступал с идеей, что если кто-то (Президент, премьер-министр или кто-то из глав областных администраций) хочет безотлагательно ввести рынок земли, пусть это сделает в своем районе, городе или области, и мы посмотрим, какие проблемы, какие последствия может вызвать вся эта история», - сказал он.

Если распределение земли будет происходить несправедливо и необдуманно, то это может не только побудить «общество идти на власть, но и побудить брата идти на брата... Страна не готова к этому шагу, и нужно провести реальное, а не бутафорское обсуждение земельной реформы», - сказал он.