Сегодня Председатель правления ПриватБанка отмечает юбилей

Сегодня, 25 октября, исполняется 50 лет Председателю правления "ПриватБанка" Александру Дубилету. Александр Валерьевич работает в "ПриватБанке" с 1992 года, а с 1997 года занимает должность Председателя правления банка. За эти годы он зарекомендовал себя, как высококвалифицированный специалист, способный организатор и талантливый руководитель. Не в последнюю очередь благодаря его усилиям, знаниям и профессионализму "ПриватБанк" стал сильным универсальным банком, который занимает первые позиции на финасовом рынке Украины.

В 2004 году в рамках общенациональной программы "Человек года-2003" Александр Валерьевич был признан "Финансистом года". В 2009 году вошел в ТОП-10 самых успешных и авторитетных руководителей Украины в рейтинге "Лучших ТОП-менеджеров Украины" по версии журнала "Компаньон".

Остается пожелать Александру Валерьевичу новых побед, крепкого здоровья, надежных партнеров и благодарных клиентов!