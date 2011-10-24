Янукович поручил Азарову оказать помощь Турции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Кабинету министров оказать всевозможную помощь, в которой нуждается Турецкая Республика для ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Украины также выразил соболезнование Президенту Турецкой Республики Абдули ГЮЛЮ в связи с многочисленными человеческими жертвами и значительными разрушениями, произошедшими в результате землетрясения в Турции.

«С большой скорбью восприняли в Украине известие о человеческих жертвах и значительных разрушениях в Турецкой Республике, произошедших в результате землетрясения. От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие сочувствия, а также прошу передать слова поддержки всем пострадавшим в результате этой природной катастрофы», – говорится в соболезновании главы Украинского государства.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции днем 23 октября. В ночь на 24 октября в разрушенной провинции произошло еще одно землетрясение, в этот раз - магнитудой 6,1.

Жертвами землетрясения стали 217 человек, более 1 тыс. человек пострадали.

Власти Турции не исключает, что количество погибших в результате землетрясения в провинции Ван будет увеличиваться в меру получения информации из других пострадавших населенных пунктов.

По предварительным оценкам, под завалами разрушенных зданий похоронены сотни людей.