В изоляторе четвертые сутки держат активиста налогового Майдана

Перед контрольно-пропускным пунктом изолятора временного содержания (ИВС), который расположен в переулке Косогорном, 7 в Киеве, проходит акция с требованием освободить активиста «налогового» Майдана Виталия ГРУЗИНОВА, которого четвертые сутки удерживают под стражей без решения суда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Общее дело», в акции также принимают участие представители ВОО «Никто кроме нас», гражданского объединения «Новый Киев», инициативы «Защитим старый Киев» и других общественных организаций.

Координатор движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК встретился с заместителем начальника ИВС, обосновал необходимость освобождения В.ГРУЗИНОВА и отметил незаконность его содержания. Представитель ИВС в разговоре признал факт незаконного содержания, однако отказался отпускать задержанного.

А.ДАНИЛЮК предупредил руководителя изолятора, что если В.ГРУЗИНОВА не освободят в ближайшие два часа, то выезд с ИВС будет заблокирован.

Также координатор «Общего дела» вызвал наряд милиции и сообщил стражам порядка, что работники изолятора совершают преступление, незаконно удерживая гражданина свыше 72 часов без решения суда. Также милиции передано заявление о преступлении, которое те, в свою очередь, направили в прокуратуру.

К изолятору также прибыл народный депутат от БЮТ Сергей ПАШИНСКИЙ.