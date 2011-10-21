Перед Полтавской ОГА разбили палаточный городок

Жители Полтавской области разбили перед областной государственной администрацией палаточный городок и требуют вернуть в коммунальную собственность ряд объектов, переданных частному предприятию.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию протесты вышли представители общественной организации "Демократический альянс" из разных городов и несколько десятков жителей села Соколова Балка Новосанжарского района.

Участники акции протеста установили восемь палаток и собираются жить под стенами ОГА минимум до понедельника.

«Мы хотим вернуть в коммунальную собственность села социальные объекты, которые сейчас находятся на балансе частной фирмы. В частности, детский сад, клуб, дороги, водонапорные башни, жилой 16-квартирный дом. Уже обратились в районные суды, писали жалобы к Президенту, год занимаемся, но дело не сдвинулось с места», - заявил председатель сельсовета Соколовой Балки Анатолий КРАВЕЦ.